Vaccination : vers une troisième dose obligatoire ?

Faut-il élargir la troisième dose de vaccin à tous les Français et la rendre obligatoire pour les plus fragiles ? Le gouvernement réfléchit à des pistes pour accélérer la vaccination.

Jamais deux sans trois. Pour le vaccin Covid, ce n'est aujourd'hui pas le cas pour tout le monde. Le ministre de la Santé répète que pour la troisième dose, le gouvernement s'appuiera sur les connaissances scientifiques. Mais pour l'instant, aucune instance ne s'est prononcée pour dire qu'un rappel généralisé serait utile, faut de données suffisantes notamment sur la durée de l'immunité chez les plus jeunes.



Les plus fragiles en priorité

Pour la virologue Christine Rouzioux, il n'y a pas d'urgence à se décider. "Tout le monde, n'a pas encore les six mois après la deuxième dose, donc le calendrier est étalé." L'urgence pour le moment se concentre sur le rappel de vaccin des plus fragiles (les personnes avec des comorbidités ou celles de plus de 65 ans). Sur les sept millions de personnes éligibles, un peu plus de trois millions ont eu leur deuxième dose. Parmi les pistes pour accélérer cette vaccination, rendre le rappel obligatoire pour conserver son pass sanitaire. Une décision plus politique que scientifique.