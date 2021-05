Vaccination ouverte à tous : "Tout le monde n'aura pas son rendez-vous la semaine prochaine", prévient Doctolib

"C'est une étape qui est assez positive dans le fait que la campagne continue d'accélérer", s'est félicité jeudi 27 mai sur franceinfo, Arthur Thirion, directeur général France de Doctolib, après l'ouverture de la vaccination contre le Covid-19 à tous les personnes âgées de plus de 18 ans à partir de lundi 31 mai. Cependant, "tout le monde ne va pas pouvoir pour autant avoir son rendez-vous de vaccination lundi ou la semaine prochaine", a-t-il averti.

franceinfo : Ça change quoi sur votre plateforme l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans ?

Arthur Thirion : A partir d'aujourd'hui, tous les Français de plus de 18 ans vont pouvoir prendre un rendez-vous pour la vaccination dès lundi. Et donc, c'est une accélération de la campagne de vaccination qui a déjà bien évolué depuis, puisqu'il y a même 400 000 rendez-vous qui sont pris chaque jour par les Français pour leur vaccination. Dès aujourd'hui et pour la semaine prochaine on va passer à 28 millions de Français qui vont être éligibles à la vaccination.

400 000 rendez-vous par jour sur votre plateforme. Est-ce que ça veut dire que ça va augmenter ?

On va avoir 500 000 doses disponibles par jour et donc on va avoir beaucoup plus de demandes que de rendez-vous qui vont être disponibles. Donc, tout le monde ne va pas pouvoir pour autant avoir son rendez-vous de vaccination lundi ou la semaine prochaine. Les 500 000 vont être dédiées aux premières doses pour les 28 millions de Français qui sont éligibles. Ce sera très simple sur Doctolib. Vous arrivez, vous renseignez votre ville et vous indiquez que vous avez plus de 18 ans et vous allez avoir accès à toutes les disponibilités à côté de chez vous pour prendre un rendez-vous pour la vaccination.

Aujourd'hui, une personne qui va sur Doctolib en général a un rendez-vous à quelle échéance ?

Aujourd'hui, les rendez-vous sont plutôt pris dans la semaine. On a un délai qui va être de l'ordre de 5 à 8 jours, selon les moments et selon les régions. Le fait d'avoir ouvert les rendez-vous de vaccination pour tous les plus de 18 ans, c'est une étape qui est très importante, dans le processus de vaccination. C'est une étape qui est assez positive aussi dans le fait que la campagne continue d'accélérer. 400 000 rendez-vous pris par jour, c'est deux fois plus que le mois dernier, donc ça avance dans la bonne direction.