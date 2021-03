Vaccination : la promesse du président

Le chef de l'État s'est engagé sur plusieurs points concernant la campane vacciale. Or, le pari de la vaccination pourrait-il devenir un piège en année présidentielle, comme cela avait été le cas pour François Hollande sur le chômage ? "Cette comparaison, l'entourage d'Emmanuel Macron la récuse, estimant que ce sont des situations et des périodes très différentes, mais il la récuse parce qu'un de ses proches conseillers m'explique que ce n'est pas un objectif de vaccination qui est sortie de nulle part. C'est, je cite, 'un choix rationnel et réfléchi, fondé sur les doses reçues et commandes à venir'", rapporte le journaliste Guillaume Daret en direct du Palais de l'Élysée, dimanche 7 mars.







"Cet objectif, Emmanuel Macron s'en sert comme d'une arme politique pour mettre la pression sur l'administration et ses ministres, même s'il sait qu'il sera le seul tenu pour responsable. Si l'objectif est atteint, cela pourra être un jackpot politique s'enthousiaste l'un de ses soutiens. S'il ne l'est pas, ça sera un lourd échec à porter à quelques mois de l'élection", explique Guillaume Daret.







