Vaccination : déploiement des vaccinodromes dès le mois prochain

Pour accélérer la campagne de vaccination, le gouvernement va déployer des vaccinodromes, des centres de vaccination géants. Au palais des sports de Gerland, à Lyon (Rhône), la vaccination a lieu sept jours sur sept, de 8h à 20h. Le centre a ouvert il y a deux mois, chaque jour les injections sont plus nombreuses. "On assure 1 200 injections par jour", explique le docteur Jihane Fattoum, responsable du centre de vaccination.

L'armée et les pompiers appelés en renfort

D'ici la fin du mois d'avril, entre 100 et 200 centres devraient être mis en place. Les pompiers et l'armée seront appelés en renfort pour gérer ces centres. "Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination", explique Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Grâce aux vaccinodromes, le gouvernement espère atteindre l'objectif qu'il s'est fixé de 30 millions de vaccinés d'ici la mi-juin.

