Vaccination contre le Covid-19 : avons-nous besoin d'une troisième dose ?

Le dimanche 23 mai, Louisette reçoit sa troisième dose de vaccin. Cette retraitée reçoit un traitement qui empêche son organisme de se défendre normalement. La patiente fait partie des immunodéprimés. Pour elles, les autorités sanitaires préconisent l'injection d'une troisième dose systématique. 230 000 personnes qui reçoivent une prescription de leurs médecins, ou de la Sécurité sociale. Faut-il aller plus loin et administrer une troisième injection à toutes les personnes fragiles ? Les laboratoires Pfizer et Moderna le préconisent. Il vaut surtout pour contrer les effets du variant Sud-africain, Brésilien, et Indien.



Des indicateurs rassurants

Aurons-nous tous besoin d'un troisième rappel ? "Ce n'est pas sûr", pour le journaliste et médecin Damien Mascret. "Peut-être qu'on fera seulement ce troisième rappel avec les vaccins habituels". Nos efforts sont-ils en train de payer ? "Oui, la dynamique est excellente, il ne faut pas exclure la possibilité d'un rebond, d'une remontée (...) le fait que tout se passe en extérieur est très rassurant", assure Damien Mascret.