Vaccination contre le Covid-19 : 46 vaccinodromes opérationnels

Stade de foot à Lyon (Rhône) ou Paris, parc des expositions à Toulouse (Haute-Garonne), les vaccinodromes fleurissent un peu partout sur le territoire et rejoignent la force de frappe vaccinale du pays. Dans le centre toulousain, 120 personnes sont en capacité de vacciner 2 500 patients par jour. "Nous sommes passés à un niveau de vaccination de masse. Il le fallait, car je le rappelle, la vaccination est la seule manière de sortir enfin de cette épidémie", explique Vincent Bounes, responsable du centre de vaccination.





Arrivage en augmentation



Pour tenir le rythme, les commandes de doses accélèrent. D'ici juin, plus de 35 millions devraient arriver. "Il faut avoir un flux constant de doses qui permette de répondre à ses demandes. Sinon on va convoquer des gens inutilement ou alors on va avoir des doses qui ne pourront pas être utilisées", précise Philippe Amouyel, professeur de Santé public au CHU de Lille. L'objectif du gouvernement avant cet été : 30 millions de premières injections.