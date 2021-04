Vaccination contre le Covid-19 : une troisième dose sera-t-elle nécessaire ?

P-Y. Salique, C. Vérove, D. Fossard, M. Marini

Le PDG de Pfizer a laissé entendre qu’il faudrait une troisième injection du vaccin contre le Covid-19 pour être mieux protégé contre le virus. L’organisation mondiale de la Santé et l’Agence européenne des médicaments vont devoir trancher sur la question prochainement.

Cela pourrait représenter un nouveau tournant dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Jeudi 15 avril, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a expliqué que deux injections du vaccin pourraient ne pas être suffisantes pour se protéger face au virus. "Une hypothèse vraisemblable est qu’une troisième dose sera probablement nécessaire, entre six et douze mois. À partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année", a-t-il déclaré. C’est à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Agence européenne des médicaments de trancher sur cette question.

Une vaccination saisonnière à l’avenir

Si une troisième dose s’avère nécessaire, il pourrait en revanche être possible de mélanger plusieurs vaccins contre le Covid-19. Il ne serait pas obligatoire de rester fidèle au premier vaccin. À l’avenir, pour être sûr de continuer à lutter contre le virus et ses différentes déclinaisons, une vaccination saisonnière pourrait être recommandée à l’image du vaccin contre la grippe.