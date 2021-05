Vaccination contre le Covid-19 : ouverture à tous les plus de 50 ans

Dans le gymnase de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, une conseillère Pole Emploi attendait de recevoir sa première dose du vaccin contre le Covid-19 avec impatience. "Je suis en contact avec du public en permanence, avec des cas contacts réguliers, toutes les semaines, que je dois gérer en tant que référent sanitaire. Donc j'ai sauté sur l'occasion dès que les créneaux ont été ouverts. C'est une porte vers la liberté", explique-t-elle. Pour tenir le rythme, la ville s'est organisée, y compris les jours fériés.

L'impatience de plus en plus perceptible

À Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), aucune hésitation non plus pour un quinquagénaire : "l'objectif est de retrouver une vie à peu près normale. Donc il faut que les gens se fassent vacciner, tout simplement", assure-t-il. L'impatience à se faire vacciner est de plus en plus perceptible, selon la directrice du centre de la ville. L'objectif de cette accélération est d'atteindre les 20 millions de personnes ayant reçu au moins une injection à la fin de la semaine.