Vaccination contre le Covid-19 : au tour des 50-54 ans

La campagne de vaccination continue de prendre de l'ampleur : le gouvernement veut atteindre les 20 millions de vaccinés à la mi-mai. Depuis le lundi 10 mai, toutes les personnes de plus de 50 ans peuvent recevoir une injection, sans conditions.

Si l'on ne se bouscule pas pour se faire vacciner ce lundi 10 mai dans le gymnase de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, c'est parce qu'une panne sur la plateforme Doctolib a perturbé les rendez-vous. Mais la motivation des 50-54 ans est totale. "Cela fait très longtemps que je l'attends. Il faut savoir que je travaille dans le service public à Pôle Emploi. Je suis en contact avec du public en permanence, avec des cas contacts réguliers, toutes les semaines, que je dois gérer en tant que référent sanitaire. Aujourd'hui, le fait d'être vacciné, c'est une sérénité, une sécurité au niveau de l'esprit", explique une patiente.

4,5 millions de Français sont concernés

Pour les soignants, le fait que la vaccination commence de plus en plus à toucher la population active, plus mobile, est très encourageant. 4,5 millions de Français sont concernés. La vaccination peut contribuer à faciliter la vie en entreprise. Dans ce centre de vaccination, 300 bénévoles sont mobilisables.