Vaccination contre le Covid-19 : la cadence s'accélère

Un drôle de cortège attend les futurs vaccinés du Palais des expositions de Nice (Alpes-Maritimes) : banjos et trompettes sont là pour encourager les matinaliers qui font la queue. Le centre est, en effet, ouvert un jour férié. "C'est pratique pour moi, comme je suis libre. Et c'est un acte citoyen, alors on y va !", explique une passante. Il faut tenir la cadence : 40% des Niçois ont reçu une première injection. Dans ce centre, 4 000 habitants ont pris un rendez-vous.

Vacciner partout, tout le temps

Pas de répit non plus en région parisienne. À Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), beaucoup ont profité du jour férié. Le docteur Colette Frisch reconnaît cependant qu'il y a moins de patients que d'habitude : "il y a moins d'inscriptions les jours fériés". 350 000 personnes par jour doivent recevoir leur première dose de vaccin pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement d'ici la semaine prochaine. Pour tenir la cadence, certains centres sont ouverts jusqu'à 23 heures.