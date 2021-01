Vaccination anti-Covid : ruée sur les rendez-vous pour les plus de 75 ans

Se faire vacciner contre le Covid, c'est simple comme un coup de fil. Les plateformes téléphoniques mises en place par les différents centres de vaccinations sont déjà prises d'assaut. Pourtant la campagne ne débute que lundi 18 janvier au plan national. Sauf à Nancy, où les plus de 75 ans hors Ehpad peuvent se faire vacciner depuis ce mercredi.

#endirect ⏩ La vaccination pour les ➕ de 75 ans débute ce mercredi dans les centres de vaccination du @Grand_Nancy ! ‍⚕️ Vous pouvez vous inscrire via 03 83 85 13 00 ou sur Doctolib https://t.co/nh8EpZZhSS. Infos ▶️ https://t.co/6J4U7s9m1G et #VaccinationNancy. pic.twitter.com/hAOKHBRS5u — Grand Nancy (@Grand_Nancy) January 13, 2021

Tous ont pris rendez-vous par téléphone ou sur internet sur le site de Doctolib. Encore faut-il savoir se servir d'un ordinateur : selon une étude publiée en 2018 par les Petits Frères des Pauvres, plus d'un quart des 60 ans et plus n'ont pas accès au numérique. Alors pour leurs démarches, et notamment la prise de rendez-vous médicaux, les séniors préfèrent le bon vieux téléphone. Résultat : les centres d'appel sont saturés, comme à Nancy où les 16 opérateurs mobilisés par le CHU ont enregistré 2000 appels en une seule journée.