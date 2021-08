Vaccination anti-Covid : encore 10 millions de Français à convaincre

De plus en plus de Français ont reçu une injection anti-Covid, mais il en reste plus de 10 millions à vacciner, et souvent à convaincre. Depuis la première injection en décembre 2020, le rythme s'est accéléré. Plus de 48 millions de Français ont reçu plus d'une dose de vaccin, comme le constate une plateforme de prise de rendez-vous. "La campagne de vaccination a pris un peu de temps à démarrer, mais depuis le mois de mars, ça progresse tous les jours un peu plus" explique Thomas Devlaeminck, contributeur du site Covid Tracker.

Déjà la troisième dose pour certains

Au fil des mois, les centres de vaccination se sont déployés et organisés, comme à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les équipes s'organisent même pour la dose de rappel des plus de 65 ans. Le circuit est déjà bien rôdé. Au rythme actuel d'injections, l'objectif des 50 millions de primo-vaccinés devrait être atteint autour du 10 septembre.