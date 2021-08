Vaccination anti-Covid : dans le Nord, un vaccinobus au plus proche des habitants

Catherine, une jeune maman, s'apprête à recevoir sa première dose de vaccin dans un vaccinobus du Nord. Le personnel est aux petits soins, et un entretien très personnalisé est mené. "Je préfère encore venir ici qu'aller dans d'autres centres où c'est bondé, ici c'est plus rassurant je trouve", devise la patiente. L'obligation du pass sanitaire dans de nombreux endroits et surtout le passage du bus dans son village ont fini de dissiper ses doutes face au vaccin.





Entre 20 et 80 doses par jour



"Vu qu'on n'a pas de moyens de locomotion, ça nous aide beaucoup", contextualise-t-elle. Depuis vendredi dernier, le bus sillonne des villages reculés. C'est aussi une expérience pour les soignants, contraints de travailler dans quelques mètres carrés. "On n'est pas dans notre zone de confort, on s'adapte, c'est très bien, on est proche des gens, c'est sans rendez-vous, il y a de la spontanéité", résume Mélanie Ducrocq, infirmière. Chaque jour, entre 20 et 80 doses sont administrées dans ce bus vaccinal.