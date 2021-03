Vaccin d'AstraZeneca : 29 millions de doses découvertes en Italie

Y a-t-il des doses de vaccin AstraZeneca cachées un peu partout en Europe ? Des enquêteurs italiens ont, en effet, découvert 29 millions de doses dans un site de mise en flacon à Anagni, au sud de Rome, soit l'équivalent de ce que le laboratoire a distribué dans tout le continent. De quoi amener l'UE à durcir le ton et à menacer de renforcer les contrôles à l'exportation. Du côté d'AstraZeneca, on assure qu'il ne s'agit en rien de doses cachées.

30 millions de doses livrées au lieu de 120

Le laboratoire indique, par ailleurs, qu'une partie des doses est destinée aux pays en voie de développement, et l'autre à l'Europe, mais à Bruxelles (Belgique), on reste prudent. En effet, sur les 120 millions de doses promises au premier trimestre, 30 millions, seulement, ont été livrées. "Si ces vaccins sont destinés à un pays qui a déjà une grande capacité de production de vaccins, et qu'il les garde pour lui, alors il est difficile de justifier qu'on continue à lui en exporter", a déclaré Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne. L'UE pointe le Royaume-Uni, qui a importé 10 millions de vaccins depuis l'Europe, sans en exporter un seul, alors qu'il possède deux usines de production sur son territoire.

“We would like to clarify some inaccurate statements relating to vaccine doses at the Anagni plant.

There are no exports currently planned, other than to COVAX countries. There are 13m doses of vaccine waiting for quality control release to be dispatched to COVAX as part of our commitment to supply millions of doses to low income countries. The vaccine was made outside the EU and brought to the Anagni plant to be filled into vials. The EU fully supports supplying low and middle income countries through the COVAX facility.

There are another 16m doses waiting for quality control release to be dispatched to Europe. Close to 10m doses will be delivered to EU countries during the last week of March, the balance in April as the doses are approved for release after quality control.

It is incorrect to describe this as a stockpile. The process of manufacturing vaccines is very complex and time consuming. In particular, vaccine doses must wait for quality control clearance after the filling of vials is completed.”

"Catalent’s Anagni facility performs fill-finish activities for the COVID-19 vaccine, and we have delivered tens of millions of doses on schedule to AstraZeneca for distribution. At any one time there will be a balance of vaccine drug substance ready for filling, packaging, inspection and quality release, and packaged vials awaiting shipment to AstraZeneca’s distribution facilities.

The Nuclei Antisofisticazioni and Sanità (NAS) visited Catalent’s facility in Anagni earlier this month, and found the company’s records to be in order. We fully cooperated with the NAS, and their visit was not related to any manufacturing or quality issues.”

