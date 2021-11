Vaccin contre le Covid-19 : une efficacité en baisse au fil du temps ?

Selon une récente étude, les deux doses de vaccin contre le Covid-19 ne protègent plus aussi bien plusieurs mois après les injections. De plus en plus de personnes pourraient être concernées par une troisième dose de rappel.

Pour se protéger contre le Covid-19, les deux doses de vaccin pourraient ne plus être jugées suffisantes. Selon une étude récemment publiée par des chercheurs israéliens, l’immunité conférée par la vaccination diminue avec le temps. Pour les vaccinés de 60 ans et plus, l’efficacité contre la contamination au virus est de 73% quatre mois après la deuxième injection. Elle tombe à 57% après six mois. Une baisse drastique de l’immunité qu’on retrouve dans toutes les tranches d’âge. En ce qui concerne les formes graves, l’efficacité d’une double dose reste importante, mais baisse : pour les 40-59 ans, elle est de 94% après six mois. Elle descend jusqu’à 86% chez les plus de 60 ans.

Une troisième dose pour de plus en plus de personnes ?

Immunologue au CHU de Saint-Etienne (Loire) et membre du comité scientifique des vaccins Covid-19, le professeur Stéphane Paul déclare qu’il "va falloir diminuer un peu l’âge à partir duquel on va proposer cette troisième dose, probablement autour des 50 ans puisque c’est à peu près à cet âge-là qu’on voit les plus fortes diminutions des anticorps au bout de six mois". Samedi 6 novembre, plus de 23% des Français n’ont toujours reçu aucune dose du vaccin contre le Covid-19.