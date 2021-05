Vaccin contre le Covid-19 : Emmanuel Macron annonce que 20 millions de Français ont reçu une première dose

Emmanuel Macron s’en est félicité sur Twitter : 20 millions de Français ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, samedi 15 mai. L’objectif fixé par le gouvernement est donc bien rempli. "Cela conforte les perspectives de sortie de crise, également confortées par l’évolution des données de l’épidémie qui régresse", a expliqué Jean Castex. En effet, depuis le 5 avril, le nombre de patients en réanimation a baissé de 28%, de 5 924 à 4 271 au 15 mai.





La vaccination ouverte à tous les adultes mi-juin



Le taux d’incidence est également en régression : de 411 cas positifs pour 100 000 habitants début avril à 169 au 14 mai. La vaccination est-elle la principale responsable de ces bons chiffres ? "C’est essentiellement le confinement et les gestes barrières. Les jeunes et les adultes en bonne santé n’ont pas encore vraiment été vaccinés. On sait que ce sont les principaux vecteurs de la circulation du virus", estime le Pr Djillali Annane, chef de service de réanimation à l’hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP) de Garches (Hauts-de-Seine). À ce jour, 28,8% de la population a reçu une première dose, 13,6% pour la seconde. L’immunité est encore lointaine, puisqu'elle est estimée autour de 60%. À partir du 15 juin, tous les Français adultes pourront se faire vacciner.