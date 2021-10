Vaccin contre le Covid-19 : une troisième dose bientôt généralisée ?

Alors que des millions de personnes reçoivent une troisième dose du vaccin contre le Covid-19, le reste de la population française pourrait également se la voir attribuer. L'agence européenne du médicament a autorisé une dose de rappel pour le vaccin Pfizer. Pour le moment, cette dose de rappel est préconisée par la Haute autorité du médicament dans quelques cas précis : seuls les individus proches de personnes immunodéprimées et les personnels liés aux domaines de la santé. Un moyen de renforcer l'immunité chez les personnes exposées.





Pas de rappel prévu pour le reste des majeurs



Aucun rappel n'est recommandé pour les personnes de plus de 18 ans. "Nous attendons d'avoir plus de données chez les plus jeunes. Ils ont été vaccinés plus tard, ils ont une immunité plus robuste au départ. On n'a pas encore assez de données sur la rapidité de décroissance de cette efficacité vaccinale", explique le Professeur Dominique Le Guludec, présidente de la Haute autorité de santé. Transmettre ces doses à des pays en retard sur la vaccination serait également préféré, afin de mieux se protéger contre de nouveaux variants, comme l'explique le Professeur Brigitte Autran, immunologue.