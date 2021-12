Vaccin contre le Covid-19 : une étude confirme l’importance de la troisième dose

"Cette nouvelle étude confirme que la dose de rappel dope l’immunité et limite les formes graves", explique Simon Ricottier, journaliste pour France Télévisions. Cette dose de rappel est efficace à 95% contre le risque d’hospitalisation pour les plus de 60 ans. Alors qu’une personne vaccinée depuis plus de six mois mais sans dose de rappel est protégée à 80 %. Ces personnes qui ont reçu leur rappel ont même un risque vingt fois moins élevé de finir à l’hôpital qu’un non-vacciné.

L’ennemi numéro un : le variant Delta

C’est certain, cette dose de rappel est utile. Car elle augmente considérablement les anticorps. Or nous savons que nous en générons de moins en moins à partir de cinq mois après la deuxième dose et que nous en produisons plus après le rappel. Et plus on a d’anticorps, mieux protégé on est contre toutes les formes de coronavirus. "L’ennemi numéro un aujourd’hui, termine le journaliste, c’est le variant Delta qui fait planer une menace sur les hôpitaux."

