Vaccin contre le Covid-19 : trois Ehpad lanceront la campagne

Les résidents d’Ehpad seront les premiers à être vaccinés, dimanche 27 décembre. Ces personnes âgées sont considérées comme vulnérables et les plus de 75 ans sont également les plus touchés par le Covid-19. Les autorités ont ciblé trois établissements : "Un du côté de Paris, un autre du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et éventuellement un troisième qui est en discussion", a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur TF1.

Peu d’effets secondaires

C’est le vaccin Pfizer-BioNTech qui sera administré. Il est jugé 100% efficace pour les plus de 75 ans, et dans une moindre mesure à partir de 65 ans. Les effets secondaires seraient mineurs, selon les essais cliniques. "80% de rougeurs sur le bras. Ce n’est pas un effet trop sévère", estime le Pr. Olivier Hanon, de l’hôpital Broca à Paris, qui évoque également des maux de têtes ou des courbatures "qui disparaissent au bout de 48 heures". La moitié des résidents d’Ehpad seraient prêts à se faire vacciner. La Haute Autorité de santé doit rendre jeudi 24 décembre un ultime arbitrage.

