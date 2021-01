Vaccin contre le Covid-19 : six doses dans les flacons Pfizer, un casse-tête pour les soignants

Pfizer est catégorique. Avec un flacon, on vaccine six personnes, et non pas cinq, comme c’était la pratique jusque là. Dans le centre de vaccination de Rennes (Ille-et-Vilaine), cela crée des soucis de logistique. Car récupérer la sixième dose au fond du flacon est une tâche délicate. “Le professionnel qui réalise son dosage, dès qu’il est déconcentré ou en stress, peut éventuellement faire une infime erreur. Et l'infime erreur se reporte immédiatement sur la fin du flacon”, explique François Belot, référent du centre de vaccination.

Moins de flacons livrés

Avec six doses au lieu de cinq, dans le même flacon, pourra-t-on vacciner plus de personnes que prévu ? Malheureusement non, car Pfizer prévoit de livrer moins de flacon à l’Europe. Au lieu de 120 millions, il n’y en aura finalement que 100. Un nouveau casse-tête en perspective pour les soignants...

