Vaccin contre le Covid-19 : premiers rendez-vous pour la troisième dose

Dans le Tarn, à Réalmont, le Dr. Bayart invite au cours de ses consultations chaque patient de plus de 65 ans à prendre rendez-vous pour la troisième dose du vaccin contre le Covid-19. "La grippe on ne se pose plus de question, donc je ne vois pas pourquoi on s'en poserait pour celui-là", estime Christine Record, une patiente. Pour les récalcitrants, le médecin doit faire preuve de pédagogie, et donner par exemple des informations sur l'ARN.

Une organisation

Les personnes concernées par la troisième dose sont les personnes de plus de 65 ans, immunodéprimées ou à comorbidités. Dans ce département rural, une maison de santé s'est équipée pour vacciner tous les samedis. "Il y a une organisation à mettre en place. Il faut rappeler, voir quand les patients ont été vaccinés, attendre peut-être qu'ils reçoivent peut-être leur bon de vaccination", détaille le Dr. Bayart. Les personnes vaccinées en janvier ou février et les résidents d'Ehpad seront les premiers concernés.