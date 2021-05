Vaccin contre le Covid-19 : peut-on recevoir un seconde dose sur un lieu de vacances ?

Alors que de nombreux Français pourront bientôt recevoir leur première dose de vaccin contre le Covid-19, qu'en est-il de la deuxième dose ? Pourra-t-on la recevoir cet été au milieu des vacances ? Le ministère de la Santé et le Premier ministre se contredisent.

Se faire vacciner à la plage cet été, de nombreux Français y pensent. Par exemple, ceux qui recevront une première dose de Pfizer le 23 juin devront en recevoir une deuxième 42 jours plus tard, en l'occurrence le 4 août, potentiellement en plein milieu d'un congé estival. Cette année, de nombreux Français ont ainsi organisé leurs congés autour de cet impératif vaccinal. "C'est l'objectif d'avoir les deux doses d'ici la fin juin, pour être tranquille", explique l'un d'entre eux.



Réattribuer les doses ?

Le ministère de la Santé demande aux vaccinés de recevoir les deux doses dans le même centre. Dans celui de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), la date du second rendez-vous est clairement affichée, pour éviter des problèmes des logistiques et prévoir le bon nombre de doses. "Si tout le monde va n'importe où, l'État ne peut pas planifier et ne peut pas acheminer le bon nombre de doses", explique Marie-France Hubaud, responsable du centre de vaccination de Neuilly-Sur-Seine. Le Premier ministre, Jean Castex, n'exclut pas cependant de pouvoir se faire vacciner sur son lieu de villégiature.