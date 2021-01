Vaccin contre le Covid-19 : pénurie des doses et ralentissement de la campagne

A Alès (Gard), un couple a fait 40 kilomètres pour rien : aucune dose n’est disponible au centre de vaccination. "C’est la panique, c’est n’importe quoi (…) c’est un manque d’organisation", commente l’homme. 120 personnes devaient se faire vacciner dans ce gymnase, mais les chaises sont vides et plus de 2 640 rendez-vous sont en attente. À Saint-Aubin-en-Bray (Oise) pas le moindre vaccin à l’horizon non plus, dans ce petit village où 500 rendez-vous ont été annulés.

Les critères de répartition des doses échappent aux soignants. "Entre la préfecture et l’ARS, ils jouent au ping-pong, témoigne le Dr. Xavier Lambertyn, médecin coordinateur de la vaccination. Je pense qu’ils doivent être en train de réfléchir". De son côté, le ministère de la Santé assure dans la soirée du jeudi 21 janvier que les arbitrages sont liés aux densités de populations et que les problèmes seront résolus la semaine prochaine.

Nouveau calendrier avec Pfizer ?

Julien Gasparutto, journaliste France Télévisions en duplex depuis Bruxelles, en Belgique, rappelle que si "Pfizer vendait son vaccin sur la base de cinq doses par flacon", les centres de vaccination arrivaient à en tirer une sixième dose. Le laboratoire Pfizer a rectifié le tir jeudi 21 janvier. "Il promet que les commandes seront honorées, mais du coup, il livrera moins de flacons que prévu", explique le journaliste. Problème, "certains médecins estiment que cela nécessite une technique particulière", et ce changement de cap pourrait aussi pénaliser les campagnes. "La Belgique avait misé sur cette sixième dose pour accélérer sa vaccination, elle a dû revoir sa copie et stopper la vaccination de ces soignants dans les poteaux flamands", conclut Julien Gasparutto.

Le JT

Les autres sujets du JT