Vaccin contre le Covid-19 : "On est sur une défiance en France bien supérieure à nos voisins", explique la Fondation Jean-Jaurès

Antoine Bristielle, professeur agrégé en sciences sociales et auteur de l'étude, estime que les récents débats entre scientifiques ont "largement sapé" la confiance des citoyens envers les institutions scientifiques.

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, "le taux de confiance dans les scientifiques a chuté de 95 % à 75 %", indique mardi 17 novembre sur franceinfo Antoine Bristielle, professeur agrégé en sciences sociales et auteur d'une étude pour la Fondation Jean-Jaurès sur la percée anti-vaccin en France. Selon lui, "c'est extrêmement problématique pour avoir un assentiment vis-à-vis de la politique sanitaire et sur le vaccin en particulier".

franceinfo : Près d'une personne sur deux en France affirme qu'elle ne se ferait pas vacciner. C'est ça ?

Antoine Bristielle : Ce sont des chiffres qui sont extrêmement importants. Donc si on regarde, il y a à peu près 54% seulement des Français qui accepteraient de se faire vacciner alors que chez nos voisins allemands, par exemple, c'est 69%, au Royaume-Uni c'est 79%. Donc, on est en France sur une défiance par rapport au vaccin contre le Covid qui est bien supérieure à nos voisins.

Cette défiance par rapport au vaccin ne date pas d'hier d'ailleurs ?

Non, en France on est défiant globalement par rapport au vaccin et c'est sûr que c'est renforcé avec le vaccin contre le Covid, vu qu'il n'y a pas forcément de recul par rapport à celui-ci. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes déclarent être, à l'heure actuelle, réticentes à se faire vacciner. C'est aussi une peur des effets secondaires.

Ce sont les débats entre les scientifiques depuis des mois qui alimentent ça ?

Oui, bien sûr. Sur certains plateaux de télévision, il y a eu une telle mise en scène, parfois artificielle, de controverses entre des scientifiques qu'on était dans une sorte de brouhaha permanent qui fait que l'autorité scientifique a été largement sapée. Et on a cette perte de la confiance envers les institutions scientifiques.