Vaccin contre le Covid-19 : "Nous avons 50 doses pour chacun des 17 centres par jour", dénonce le président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

"Les prises de rendez-vous sont pour l'instant interrompues, c'est ce qui me met en colère", dénonce sur franceinfo lundi 18 janvier Stéphane Troussel, président (PS) du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, alors que la vaccination des plus de 75 ans et des plus fragiles débute en France. En Seine-Saint-Denis, 17 centres de vaccination sont disponibles.

franceinfo : Ceux qui peuvent se faire vacciner ont-ils répondu présents pour prendre rendez-vous ?

Stéphane Troussel : Il y a un engouement même s'il a fallu une prouesse collective pour parvenir à ce résultat. Le gouvernement a tardé à mobiliser les acteurs locaux. Il a fallu mobiliser des lieux non prévus pour la vaccination. En un jour et demi, le centre d'appel a été saturé et les rendez-vous fixés jusqu'au 13 mars.

Pourrez-vous répondre à cet engouement ?

Il y a quelque chose d'ubuesque : l'engouement pour les vaccins sera freiné par le manque de doses actuellement. Nous avons 50 doses pour chacun des 17 centres par jour. Les prises de rendez-vous sont pour l'instant interrompues, c'est ce qui me met en colère.

Beaucoup de citoyens sont laissés sur le carreau ?

En Seine-Saint-Denis, les plus de 75 ans, c'est 80 000 personnes. Cela va laisser du monde sur le bord du carreau. Nous sommes prêts et organisés avec les lieux et les personnels. L'État nous doit de la transparence. Les stocks sont gérés au compte-gouttes. Les programmations sont gérées trop lentement. Nous ne savons pas quand nous recevrons plus de doses, nous n'avons aucune visibilité.