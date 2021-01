DIRECT. Covid-19 : la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans et les personnes à haut risque débute en France

Ce qu'il faut savoir

Le deuxième top départ est donné. Lundi 18 janvier, la campagne de vaccination contre le Covid-19 s'élargit à 6,4 millions de personnes. Elle s'ouvre aux personnes âgées de plus de 75 ans qui ne vivent pas en maison de retraite, soit environ 5 millions de personnes. Jusqu'ici, elle n'était réservée qu'aux résidents d'Ehpad et aux soignants. S'y ajoutent également 800 000 personnes qui présentent des pathologies à "haut risque", comme des insuffisances rénales chroniques ou des cancers sous traitement. A ce jour, un peu plus de 420 000 personnes ont déjà reçu leur première injection.

Le gouvernement appelle à la "patience". Le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé que "plus d'un million de vaccinations seront réalisées" d'ici fin janvier, entre 2,4 et 4 millions d'ici fin février. En visite à Lyon samedi, Jean Castex a aussi reconnu que les plus de 75 ans ne pourraient pas être vaccinés "en quelques jours", et appelé à une vaccination "dans le calme". Les vaccinations "s'effectueront de manière progressive, au fur et à mesure que les 200 millions de doses de vaccin que la France a commandées ou pré-commandées arriveront sur le territoire national", a-t-il ajouté, en assurant que le défi sera "relevé".

Un afflux de demandes de rendez-vous. Ouvertes en fin de semaine dernière, il y a eu plus d'un million de rendez-vous déjà pris, alors que 833 centres étaient "ouverts et accessibles à la réservation", selon Olivier Véran. Mais tous les seniors n'ont pas pu s'inscrire, générant quelques crispations.

L'arrivée de nouveaux variants inquiète. Les variants britannique et sud-africains, plus contagieux, font craindre un rebond de l'épidémie. Arnaud Fontanet, épidémiologiste membre du conseil scientifique, a prévenu dimanche qu'une "poussée" de l'épidémie était probable. "Malheureusement, par rapport aux variants, qui sont vraiment un changement dans la donne de cette épidémie, je n'ai pas d'argument rationnel pour vous dire qu'on ne va pas subir une progression de l'épidémie qui pourrait commencer en mars-avril", a-t-il expliqué. De son côté, le Premier ministre Jean Castex a prévenu la semaine dernière qu'un nouveau confinement pourrait être décidé "sans délai" en cas de "dégradation épidémique forte".