DIRECT. Covid-19 : la Martinique durcit les conditions d'entrée sur l'île

#COVID_19 L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par le Covid-19 sur le continent africain, avec plus d'un million de cas de contaminations et plus de 36 000 victimes. "Au vu de ce qui se passe ici, je peux vous confirmer que ce nouveau variant a tout pour être inquiétant. Il fait énormément de dégâts dans le pays", décrit le journaliste Nicolas Bertrand sur place.





(FRANCE 2)