Vaccin contre le Covid-19 : les seringues nouvelle génération peuvent-elles accélérer la campagne ?

“Une seringue, en principe, c’est assez simple : vous avez le piston, vous avez l'embout, et vous avez l’aiguille”, explique le médecin et journaliste pour France télévisions Damien Mascret, sur le plateau de France 2, mardi 23 février. “Dans des seringues améliorées, (...) vous supprimez l'embout et vous avez l’aiguille qui est sertie. Ce qui veut dire que quand le piston pousse, il n’y a quasiment pas de perte, pas d’espace mort", explique le médecin.

7,5 doses par flacon

Avec ces nouvelles seringues, il serait potentiellement possible de prélever une septième dose des flacons de vaccin Pfizer. “Un flacon, ça contient 0,45 ml de produit. Si on le dilue dans 1,8 ml, vous obtenez dans chaque flacon 2,25 ml”, détaille Damien Mascret. Pour une dose de vaccin, il faut prélever 0,3 ml. En théorie, un flacon contient donc 7,5 doses de vaccin, si rien n'est perdu. Mais en pratique, comme le produit est huileux, il a tendance à rester sur les parois : extraire une sixième dose est donc compliqué, et une septième pourrait s'avérer utopiste.

