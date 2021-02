Vaccin contre le Covid-19 : les pharmaciens français devraient bientôt pouvoir vacciner eux-mêmes les patients

Face à la virulence du Covid-19, la France a accéléré sa campagne vaccinale. Et les pharmaciens vont avoir un rôle clé à jouer puisqu’ils devraient bientôt pouvoir vacciner eux-mêmes les Français. Cela sera notamment possible avec le vaccin AstraZeneca, note France 2, mardi 2 février. Yorik Berger, un pharmacien interrogé et membre de la Chambre syndicale des pharmaciens de Paris, dévoile son local où il vaccine déjà contre la grippe. Il n’attend plus que le feu vert pour vacciner contre le Covid-19.

Des pharmaciens enthousiastes

Tout est prêt : le spray désinfectant, l’antiseptique. Pour conserver les doses, l’intéressé s’est également doté d’un frigo ultra moderne. Un robot est même présent à l’intérieur pour aller chercher les doses. L’avantage du vaccin AstraZeneca est qu’il est bien plus facile à conserver, entre 2 et 8 degrés. Comme le vaccin Pfizer, il s’injecte aussi en deux fois. Avec les 21 000 pharmacies présentes sur son territoire, la France pourrait ainsi toucher un public plus large.

