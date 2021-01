Vaccin contre le Covid-19 : les Français de plus en plus favorables

Le vaccin contre le Covid-19 est de plus en plus demandé. La majorité des Français souhaitent désormais se faire vacciner : 56% y sont favorables, selon une étude, soit 14 points de plus qu'il y a un mois. "Au début, j'avais une petite crainte, et aujourd'hui, je pense qu'il faut le faire parce que si on veut reprendre une vie normale, c'est une obligation", confie un Toulousain au micro de France 2. Alors que l'exécutif a recadré sa communication, la crainte de pénurie a également pu en encourager certains.

Regain de confiance

Selon le sondeur à l'origine de l'étude, un autre élément majeur a fait basculer l'opinion. "Les Français ont vu, et c'est ce qu'ils attendaient, que, à priori, ce vaccin ne pose aucun problème. À mesure qu'ils voient des millions de personnes dans le monde se faire vacciner, et que la vaccination commence en France, les gens ont davantage envie de se faire vacciner", explique Gaël Sliman, président d'Odoxa. Cette volonté diffère toutefois nettement selon l'âge : chez les plus de 65 ans, 77% souhaitent se faire vacciner, contre seulement 45% des 25-34 ans et des 35-49 ans.

