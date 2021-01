Covid-19 : la majorité des Français est favorable au vaccin selon un sondage

Une majorité des Français (54%) est favorable au vaccin contre le Covid-19, selon un sondage Ifop publié dans Le Parisien. Cette enquête d’opinion révèle que les Français seraient même favorables à la vaccination obligatoire dans certains cas : pour prendre l’avion et se rendre à l’étranger à 62%, rendre visite à des personnes vulnérables à 60%, fréquenter des espaces de loisirs collectifs, comme les cinémas et les salles de concert, à 50%, et pour la fréquentation des commerces avec 45% d’avis favorables.

Un passeport vaccinal décrié

La question du vaccin obligatoire fait également ressurgir l’idée controversée d’un passeport vaccinal. "Ce que mettent en avant les défenseurs d’un laisser-passer sanitaire, c’est qu’il permettrait en partie de retrouver une vie normale et de desserrer l’étau sur des secteurs qui sont asphyxiés (…) mais ce passeport ne fait pas l’unanimité", explique la journaliste Frédérique Prabonnaud sur le plateau du 13 Heures de France 2, dimanche 17 janvier. "L’OMS ou encore le monsieur vaccin du gouvernement, le professeur Fischer, s’y opposent. Ils mettent en avant les incertitudes scientifiques qui mettent en cause son efficacité", ajoute-t-elle.

Le JT

