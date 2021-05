Vaccin contre le Covid-19 : les plus de 18 ans peuvent récupérer des doses à la dernière minute

Elles ont un peu plus de 40 ans, et sont venues entre amies, mercredi 12 mai, se faire vacciner au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines). Elles ont obtenu leur rendez-vous sans trop de mal. "Moi, j'étais très motivée pour me faire vacciner et j'ai regardé très très régulièrement quand les créneaux horaires allaient s'ouvrir. Donc j'ai passé une bonne partie de la matinée à regarder régulièrement", explique l'une d'entre elles.

Les moins de 50 ans toujours pas prioritaires

Le vaccin pour tous, sans limite d'âge, c'est possible depuis mercredi 12 mai... en fonction des doses restantes dans les centres. Il faut s'inscrire la veille pour le lendemain sur les sites de rendez-vous médicaux, et y consacrer un peu de temps avant d'obtenir satisfaction. Mission accomplie pour un jeune salarié, qui a trouvé un créneau en 30 minutes. Un coup de chance, puisque les moins de 50 ans ne sont toujours pas prioritaires dans le calendrier vaccinal, et que tout le monde ne pourra profiter des doses supplémentaires.