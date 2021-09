Vaccin contre le Covid-19 : le Pfizer bientôt disponible en pharmacie et chez les médecins

C. Rougerie, S. Ricottier, X. Roman, A. Locascio, P. Maire, P. Limpens

Le vaccin Pfizer contre le coronavirus pourra être injecté par les médecins et dans les pharmacies dès le 1er octobre prochain. Explications.

L'épidémie de Covid-19 continue de régresser alors que plus de 50 millions de Français ont à ce jour reçu au moins une dose de vaccin. La prise de rendez-vous a de son côté considérablement baissé. Les vaccinodrome ferment et la campagne de vaccination devrait maintenant s'appuyer sur les médecins et les pharmacies, d'autant que le vaccin Pfizer pourra être administré par leurs soins à partir du 1er octobre.

Renforcer la proximité

"Aujourd'hui, la logistique n'est plus un problème. C'est un vaccin que l'on peut garder un mois donc il faut juste être très attentif sur les dates limites d'utilisation", explique le Dr Renaud Nadjahi. Transportés à moins 20°C, les flacons peuvent être stockés durant un mois entre 2 et 8°C. De quoi anticiper la fermeture prochaine des vaccinodromes donc, mais aussi renforcer la proximité.

Dr Renaud Nadjahi

Pharmacien - Président Union Régionale des Professionnels de santé Pharmaciens île-de-France

La Chambre Syndicale de la Répartition Pharmaceutique

Richard Handschuh

Médecin généraliste

