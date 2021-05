Vaccin contre le Covid-19 : le casse-tête des vacances d'été

Pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinées contre le Covid-19, l'été qui se profile soulève des interrogations. Comment s'organiser pour recevoir sa seconde dose de vaccin tout en planifiant des vacances ? Entre trois et six semaines de délai sont en effet nécessaires entre les deux injections. "Si je suis vaccinée au mois de juin ou juillet, au mois d'août c'est sûr que j'aimerais partir, donc je ne veux pas être coincée à cause de ça", confie une femme.

Le gouvernement anticipe la demande

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, préconise aux Français "de s'organiser" en circonstances. La deuxième dose sur le lieu de vacances doit donc rester exceptionnelle, même si le gouvernement reconnait anticiper la demande. "Nous allons renforcer le nombre de doses qui sont allouées aux centres de vaccination qui se trouvent dans des zones fortement touristiques", a en effet indiqué le mercredi 12 mai Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.