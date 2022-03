Vaccin contre le Covid-19 : la quatrième dose est désormais ouverte aux plus de 80 ans, annonce Jean Castex

Jean Castex a annoncé, dans un entretien au Parisien publié samedi 12 mars, l'ouverture de la quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 "aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois". Face au rebond de l'épidémie, le Premier ministre a aussi recommandé "fortement aux personnes fragiles, du fait de leur âge ou de leurs pathologies, de maintenir le port du masque dans les lieux clos et dans les grands rassemblements".

Concédant qu'il y avait actuellement une "reprise des cas", Jean Castex a cependant exclu de "changer de stratégie", alors que la plupart des restrictions doivent être levées lundi 14 mars. "Le conseil scientifique, que j'ai sollicité, nous dit que c'est surtout le sous-variant BA2 qui est à l'origine de ce rebond, a justifié le Premier ministre. Il est plus transmissible que l'Omicron initial, mais il ne semble pas plus dangereux."

"La pression hospitalière, qui reste notre juge de paix, continue de baisser, a-t-il insisté. L'amélioration à l'hôpital et notre couverture vaccinale élevée nous conduisent à maintenir la levée des mesures." A compter de lundi, le pass sanitaire restera obligatoire dans les établissements de santé. Tout comme le port du masque, qui sera aussi imposé dans les transports.