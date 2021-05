Vaccin contre le Covid-19 : la deuxième dose administrée sur son lieu de vacances ?

Après une première injection du vaccin contre le Covid-19 sur notre lieu de résidence, devrons-nous réserver notre deuxième rendez-vous vaccinal au plus près de notre lieu de vacances ? C'est un problème que pourraient bientôt rencontrer des centaines de milliers de Français, car pour les vaccins Pfizer ou Moderna, les deux doses sont espacées de six semaines.



L'ouverture de centres saisonniers

Se faire vacciner pendant ses congés divise toutefois. "On aime bien notre petit confort et ça reste quelque chose de plus compliqué à mettre en place", assure un passant. "Moi je ferai l'effort en tout cas. Pouvoir me faire vacciner avec la deuxième injection dans un autre lieu, je ferai l'effort, ça c'est sûr", assure une autre. Les autorités souhaitent anticiper cette difficulté. Sur les deux mois d'été, plusieurs Agences régionales de santé (ARS) réfléchissent à une augmentation de leur capacité de vaccination ou même à l'ouverture de centres de vaccination saisonniers à proximité des plages.