Vaccin contre le Covid-19 : la campagne pour la troisième dose a commencé

La salle des fêtes de la mairie du 18e arrondissement est transformée depuis janvier en centre de vaccination. C'est la troisième fois qu'un couple de Parisiens revient, jeudi 2 septembre. Jossie Belassen, presque 90 ans, et André Belassen, 93 ans, ont reçu leur troisième injection contre le Covid-19. Ils ont été poussés à le faire par leur fils. "On a fait le test sérologique et mon mari n'a pas beaucoup d'anticorps, moi non plus", explique-t-elle ce jour-là au médecin. Le rappel est recommandé six mois après la dernière dose reçue.

Plus de doses que de rendez-vous

"Il fallait faire la troisième dose, on l'a fait, on est plus rassurés", lance Jossie. Ici, il y a plus de doses que de rendez-vous pris. "On en a commandé beaucoup pour les revenants de vacances, finalement ils ne sont pas là", constate Tom Devictor, co-responsable du centre de vaccination. Au total, 18 millions de Français sont concernés : les résidents d'Ehpad, les personnes âgées de plus de 65 ans, celles avec des comorbidités ou immunodéprimées. Dans les maisons de retraite, les doses devraient arriver en fin de semaine prochaine.