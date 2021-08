Covid-19 : vers une troisième dose en septembre

Deux doses de vaccin contre le Covid-19 ne suffiront sans doute plus aux personnes âgées. Selon Olivier Véran, la Haute autorité de Santé va se prononcer mardi 24 août en faveur d'une troisième injection pour les plus fragiles : les plus de 65 ans et les jeunes atteints de maladies chroniques graves. Premiers à avoir été vaccinés, leur taux d'anticorps diminue au fil des mois alors que ce sont les plus à risque.

Le pic bientôt atteint

Le ministre de la Santé a précisé que cette troisième dose pourrait démarrer début septembre, en respectant un délai de six mois après la deuxième. Le pic de la quatrième vague pourrait être atteint dans quelques jours, selon les projections de l'Institut Pasteur. Plus de 2 200 patients sont actuellement en réanimation contre un petit millier début juillet. Plus de 11 000 personnes sont hospitalisées et 108 sont décédées ces dernières 24 heures.