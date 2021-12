Vaccin contre le Covid-19 : Israël annonce une quatrième dose pour les plus de 60 ans et les soignants

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré mardi 21 décembre que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical auront droit à une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, après consultation d'un groupe d'experts. "Les citoyens d'Israël ont été les premiers au monde à recevoir la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 et nous continuons d'être à l'avant-garde avec la quatrième dose", a-t-il dit dans un communiqué diffusé par ses services, appelant ceux qui remplissent ces critères à "aller se faire vacciner".

La décision du Comité d'experts sur la pandémie d'approuver la quatrième dose est "une excellente nouvelle qui nous aidera à passer à travers la vague d'Omicron qui submerge le monde", selon le Premier ministre. Les personnes immunodéprimées pourront également recevoir la quatrième dose. Celle-ci pourra être administrée au moins quatre mois après la troisième injection, a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué. Le bureau de Naftali Bennett a ajouté que le Premier ministre avait ordonné au ministère de la Santé et aux caisses d'assurance-maladie, qui gèrent les vaccinations, de préparer cette nouvelle campagne d'injection.