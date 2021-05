Vaccin contre le Covid-19 : des sessions nocturnes dans le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines

Pour maintenir la cadence des vaccinations, certains centres permettent aux Français de se faire vacciner la nuit, en général jusqu’à 23 heures. C’est le cas à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), dans le plus grand vaccinodrome de France.

L’exécutif a toujours pour objectif d’avoir vacciné avec une première dose 20 millions de personnes d’ici le 15 mai. Pour ce faire, mais aussi pour assurer une meilleure sécurité en vue des éventuels rassemblements du pont de l’Ascension, certains centres de vaccination œuvrent la nuit. C’est le cas à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), où se trouve le plus grand vaccinodrome de France, qui organise sa deuxième session nocturne, vendredi 7 mai. "L’organisation est quasiment militaire, puisque ce soir il faut écouler quasiment 1 000 doses du vaccin Pfizer", détaille Jean Chamouleau, en direct sur place.

Deux sessions nocturnes par semaine souhaitées

"Après avoir pris rendez-vous sur internet, direction les box médecins pour une consultation rapide avec un professionnel. Ensuite, vous patientez dans la première salle d’attente avant d’être appelé pour aller sous des tentes bleues. Vous serez vaccinés par une infirmière ou par un sapeur-pompier. Après, vous devrez attendre entre 10 et 15 minutes pour voir si vous ne subissez pas d’effets secondaires", poursuit le journaliste. La population se montre très satisfaite. "C’est très avantageux, d’autant que je travaille donc ça m’a permis de le faire. Je vais tenir un bureau de vote pour ma ville à Guyancourt (Yvelines), on m’a proposé de venir me faire vacciner pour voter en toute sécurité", explique une femme interrogée. L’agglomération envisage d’organiser deux sessions nocturnes par semaine.