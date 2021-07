Vaccin contre le Covid-19 : comment convaincre les personnes âgées ?

15% des plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés en France, jeudi 15 juillet. Comment parvenir à convaincre les plus âgés ?

Dans une file d'attente pour la vaccination, des personnes âgées se sont décidées à passer le cap, poussées par les annonces du président. "Pour pouvoir aller où je veux, si je veux aller dans un supermarché ou du bricolage, que je puisse au moins vivre normalement", déclare un candidat à la vaccination. En France, 15% des plus de 75 ans ne sont toujours pas vaccinés. La plupart car ils sont isolés, mais pas seulement.



La crainte de ne pouvoir sortir

À 76 ans, cette dame avait peur du vaccin, mais la crainte de ne pas pouvoir sortir cet été a été plus forte. "Ce qui m'a convaincue c'est le fait de me dire que j'allais rester confinée, je ne vais pas voir mes petits-enfants et enfants", explique-t-elle. Sur les 600 personnes de ce quartier de Montpellier (Hérault) vaccinées jeudi 15 juillet, plusieurs seniors ont reçu leur première injection.