Vaccin contre le Covid-19 : bientôt l'arrivée d’un vaccin à dose unique ?

Le vaccin Janssen, du groupe américain Johnson&Johnson pourrait être le quatrième vaccin contre le Covid-19 à obtenir le feu vert européen. Il est qualifié par certains scientifiques américains de solution miracle, car il ne nécessite qu’une seule dose pour prémunir contre le Covid-19. Il pourrait donc accélérer la vaccination.

Une efficacité à 80% contre les formes graves

Autre avantage : sa conservation est beaucoup plus facile. Les doses du vaccin Janssen ne nécessitent pas d’être stockées dans de supers congélateurs. Un simple frigo suffit. La logistique est donc plus simple. Mais les performances de ce vaccin sont pointées du doigt. Si le Pfizer est efficace à 95% et le vaccin Moderna à 94%, le vaccin Janssen n’est efficace qu’à 66%. C’est tout de même plus que le vaccin AstraZeneca, efficace à 60%. Mais concernant les formes graves, son efficacité est excellente, puisqu’elle dépasse les 80%.

L’Agence européenne du médicament doit se prononcer dans la journée du jeudi 11 mars si elle donne son feu vert à l'utilisation de ce vaccin sur le territoire européen.

