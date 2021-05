Vaccin contre le Covid-19 : au tour des personnes obèses ou malades chroniques

Devant le vaccinodrome du Stade de France, à Paris, samedi 1er mai, la file d’attente était longue. Tous les malades chroniques de plus de 18 ans peuvent désormais se faire vacciner, et les personnes éligibles sont venues recevoir leur première dose. Une femme, asthmatique et caissière en supermarché, est venue pour bénéficier de cette protection. Plus de 4 millions de Français sont concernés par cet élargissement de la vaccination.

Toute personne souffrant d’obésité peut se faire vacciner

L’obésité fait partie des pathologies qui fragilisent face au Covid-19. Les personnes obèses de plus de 55 ans pouvaient déjà être vaccinées, mais cet élargissement à toutes les personnes majeures souffrant d’obésité était nécessaire et urgent, selon Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d’obèses. "On essaye de se protéger, la réanimation je l’ai connue en mode opératoire, je n’ai pas envie de la connaître pour le mode Covid (...). On fait très très attention à ce qu’on fait, là où on va, et qui on voit, donc on ne voit personne, moi je n’ai pas vu mes parents depuis un an", lance-t-elle. Aucun certificat médical n’est nécessaire pour justifier d’une comorbidité.