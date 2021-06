Vaccin contre le Covid-19 : à quand le tour des adolescents ?

L'intérêt de l'immunité collective a été beaucoup mis en avant, mais quel serait l'intérêt de vacciner les jeunes contre le Covid-19 ? Celui "d'éviter les formes graves", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 19/20 de France 3, mardi 1er juin. "Alors c'est exceptionnel, c'est vrai, mais quand ça vous arrive, ça vous arrive ! Donc on pourrait les éviter. On a quand même eu plus de 500 cas de formes inflammatoires graves, qui ont, dans près de la moitié de ces cas, conduit en réanimation", ajoute le journaliste.

Des cas de Covid longs chez les enfants

"Il y a aussi ce que l'on appelle les longs Covid : on sait aussi que les enfants peuvent faire des symptômes prolongés : 4 % des enfants auraient des symptômes qui durent plus d'un mois et 2% plus de deux mois", poursuit Damien Mascret. Le chef de l'OMS est toutefois formel : pour le moment, mieux vaut vacciner la population adulte de chaque pays avant d'envisager la vaccination des enfants et adolescents.

