Covid-19 : les ados vaccinés pour la rentrée ?

Les adolescents peuvent-ils être vaccinés avant la rentrée des classes, en septembre ? C'est le souhait du patron français de Moderna et de certains scientifiques.

Les adolescents seront-ils vaccinés pour la rentrée de septembre ? L'idée commence à faire son chemin, notamment chez les laboratoires. Le patron français de Moderna a appellé dans le JDD à vacciner les 12-17 ans le plus rapidement possible, pour écarter "le risque d'une quatrième vague". Si le sujet n'est pas officiellement à l'ordre du jour, en coulisses, le conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale a esquissé un calendrier. Les 16-17 ans pourraient recevoir une injection dès le mois de juin, et les 12-15 ans au mois de septembre.

Atteindre plus rapidement l'immunité collective

Les Français eux, sont divisés. Un jeune homme fait ainsi part de son hésitation relative "aux effets secondaires", tandis que sa mère assure qu'il "faut se faire vacciner". Selon certains scientifiques, la vaccination des enfants permettrait d'atteindre plus rapidement l'immunité collective. "Peut-être qu'en vacciner 30 ou 40% pourrait suffire à gagner les points de pourcentage de vaccination de la population, qui nous permettraient d'atteindre un peu ce niveau d'immunité collective", estime Pascal Crépey, épidémiologiste à l'EHESP de Rennes (Ille-et-Vilaine).