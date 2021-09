Vaccin contre le Covid-19 : 12% de soignants non vaccinés à quelques jours de l'obligation

À l'hôpital de Pertuis, près d'Aix en Provence, dans le Vaucluse, des soignants contestent l'obligation vaccinale contre le Covid-19. Ils se sont rassemblés mercredi 8 septembre pour refuser l'injection d'un vaccin ARN messager et interpeller leur directeur. "On veut qu'il aille voir l'ARS et qu'il demande que cette obligation vaccinale soit reportée jusqu'au mois de décembre, puisqu'il va y avoir d'autres vaccins qui vont sortir", explique Lydie Antonelli, du collectif "Non à la vaccination obligatoire".

Une surcharge de travail pour les vaccinés ?

Selon le nombre de personnels non vaccinés au 15 septembre, date de la première dose obligatoire pour les soignants, la militante dit que l'hôpital pourrait devoir fermer des lits. Ce que dément la direction. Dans un hôpital du Doux, en revanche, la direction redoute de devoir réduire son activité opératoire. Sept agents ont démissionné et une vingtaine sont réfractaires au vaccin. Les personnels vaccinés redoutent une charge de travail.