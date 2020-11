Vaccin contre le coronavirus : une distribution dès janvier 2021 ?

L'Agence européenne du médicament ne privilégie pas un seul vaccin contre le coronavirus, mais sept. "Il y a des vaccins chinois, américains, russes... bref, tout le monde s'est mis dans la course, et surtout, les analyses sont faites chemin faisant", explique le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures, samedi 14 novembre.

Des doses prêtes rapidement

L'Agence européenne du médicament "a fait des procédures accélérées, alors attention, ça ne veut pas dire qu'on bâcle évidemment, non seulement l'évaluation de l'efficacité, ni la sécurité du vaccin. Ça veut simplement dire qu'on analyse les données au fur et à mesure pour que le jour venu, quand le dossier est posé, on puisse l'analyser et donner déjà une autorisation, parfois même une autorisation temporaire", poursuit-il. Les doses devraient être prêtes rapidement. Les États "ont donné de l'argent aux laboratoires" et ont "fait des précommandes", ce qui a permis aux laboratoires de lancer la production. Si les les résultats se confirment, des distributions de vaccins pourraient débuter dès janvier 2021 pour des publics ciblés.

