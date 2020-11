Vaccin contre le coronavirus : peut-on y croire ?

Peut-on se permettre un brin d'optimisme après l'annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech concernant un vaccin contre le Covid-19 efficace à 90% ? "90%, même pour des résultats intermédiaires, c'est très intéressant. C'est quand même des résultats qui ont été analysés par un comité d'experts indépendants du laboratoire, pas plus tard qu'hier, donc c'est très rassurant", explique le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20, lundi 9 novembre.

L'Union européenne a précommandé 200 millions de doses

Ces résultats sont "intermédiaires" ; pour l'instant, ils portent sur une centaine de contaminations seulement. "On aura probablement les résultats finaux à la fin de ce mois de novembre", précise Damien Mascret, qui rappelle également la nécessité de vérifier s'il n'y a pas eu d'effets secondaires graves durant la deuxième étape. L'Union européenne a déjà précommandé 200 millions de doses. "Ce vaccin arrivera peut-être en France dans quelques mois si ces bons résultats se confirment", conclut le journaliste et médecin.

