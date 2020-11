Coronavirus : la course au vaccin est lancée

Un possible vaccin contre le Covid-19 circule déjà peut-être actuellement dans l’Hexagone. 90 volontaires participent aux essais cliniques du premier candidat-vaccin testé chez l’homme en France, conçu par l’Institut Pasteur. Lors de la seconde injection, soit le vaccin, soit un placebo est injecté. L’objectif de la phase 1 est de vérifier qu’il n'y a pas d’effets secondaires graves. Si tout se passe bien, le vaccin de l’Institut Pasteur passera au début de l’année prochaine à la dernière étape avant l’autorisation.

Une dizaine de candidats dans la dernière phase

Selon l’OMS, une dizaine de candidats sont déjà dans cette phase 3. "On peut espérer que très vite, on ait la mise à disposition de vaccins pour des populations qui pourraient être des populations prioritaires, au début de l’année 2021, courant du premier trimestre 2021", commente le Pr. Odile Laynay, coordinatrice du centre d’investigation de la clinique Cochin-Pasteur à Paris. D’autres résultats sont attendus rapidement, comme ceux de Moderna, Pfizer ou encore BioNTech. La Chine et la Russie souhaitent de leur côté autoriser en urgence leur vaccin, et ce même avant d’obtenir les résultats de la phase 3.

