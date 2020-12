Vaccination contre le coronavirus : "Les généralistes sont prêts", assure le Dr Hamon

Les médecins traitants seront la clef du dispositif de vaccination contre le coronavirus. "Les généralistes sont prêts à tout. Il y en a 50 000, il y a 22 000 pharmacies et 100 000 infirmières libérales. On peut convoquer 30-60 personnes et les vacciner sur une ou deux matinées par semaine. Les infirmières pourraient s'occuper des personnes qui ne peuvent pas se déplacer", commente le Dr Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, dans le 23h, jeudi 3 décembre.

La conservation, "seule inconnue"

"Le Premier ministre Jean Castex a coché les bonnes cases en misant sur la prudence et la transparence en avant", se réjouit le généraliste. La conservation des vaccins reste "la seule inconnue. On a entendu dire que le vaccin pouvait se conserver trois à cinq jours entre 3 et 8°C, qui est la température d'un frigidaire ordinaire. Si le vaccin peut passer des répartiteurs très froids chez les pharmaciens au réfrigérateur des cabinets des médecins, il n'y aura aucun problème", explique Jean-Paul Hamon.